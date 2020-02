Lecce. Liverani vince la panchina d'argento per la Serie B 2018/2019

Fabio Liverani è stato eletto miglior allenatore della Serie B 2018/2019. Ha battuto la concorrenza di Eugenio Corini(Brescia) e Roberto Venturato(Cittadella). Per l'allenatore giallorosso 22 voti su 49. Le sue dichiarazioni dopo aver ritirato la panchina d'argento:

"Per me oggi è un orgoglio, ho ancora tanto da imparare e ricevere un premio da chi fa questo mestiere da tanti anni vuol dire che è un riconoscimento importante. Ho iniziato questa professione che è una passione da poco tempo. E' un punto di partenza e in futuro non voglio deludere chi mi ha votato. Ringrazio il Lecce, il mio staff e i miei calciatori. Sono convinto che l'unione fa la forza perché si arriva a questo grazie ad un gruppo di giocatori e un grande ambiente. La A per noi arriva dopo la C e la B insieme e restarci sarebbe il terzo miracolo consecutivo".

Per quanto riguarda la Serie A ha vinto Gian Piero Gasperini(tecnico dell'Atalanta), per la Serie C Fabio Caserta(Juve Stabia). La Panchina d'oro/argento è un premio annuale organizzato a cura dell'Associazione Italiana Allenatori di Calcio (A.I.A.C.) riservato al miglior allenatore del Campionato di calcio di Serie A della stagione precedente e assegnato in base ai voti degli altri tecnici