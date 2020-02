Milan, Pioli: "Milan senza Ibra? Come togliere Lukaku all'Inter"

Intervistato da Sky Sport in occasione della premiazione della Panchina d'Oro 2018-2019, Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato del derby ormai prossimo (domenica 9 febbraio, ore 20.45).

"Per noi è una settimana importante. Ci dispiace non essere riusciti a vincere ieri, ora siamo concentrati per il derby, una gara importante e difficile", esordisce il tecnico.

"L'Inter di Conte è una squadra solida, forte in tutti i reparti. In partite come questa non contano i valori dimostrati sino a quel punto della stagione o la posizione in classifica. Dobbiamo fare la nostra migliore prestazione per fare bene nel derby".

"Dipendenda da Ibra? Meno si è dipendenti da un singolo giocatore, più si è sicuri di avere una squadra che ha gli equilibri giusti. Ma è ovvio che campioni come lui diano una marcia in più. Come se togliessi Lukaku all'Inter, Immobile alla Lazio o Ronaldo alla Juve. Ibra ha avuto un affaticamento ed una leggera forma influenzale, ora tutto è passato e speriamo di poter contare su di lui domenica prossima".