Champions: Napoli-Barcellona, dove vedere in TV l'andata degli ottavi

Napoli e Barcellona si affronteranno per la prima volta in una competizione UEFA. La partita, fissata per il prossimo 25 febbraio (martedì) alle ore 21.00 allo Stadio San Paolo, è valevole per l'andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League.

La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky, sulla piattaforma streaming Sky Go e, in chiaro, su Canale 5. Il Barcellona si è qualificato agli ottavi conquistando il primo posto del Gruppo F, davanti al Borussia Dortmund. Il Napoli, invece, si è qualificato come secondo nel Gruppo E, alle spalle del Liverpool, Campione d'Europa in carica.

Il match di ritorno tra i due club sarà giocato in data 18 marzo al Camp Nou.