Bari, Costantino su Instagram: "Ringrazio i tifosi per l'accoglienza"

Rocco Costantino ha esordito con la maglia del Bari nel match di ieri pomeriggio contro la Virtus Francavilla.

Il calciatore classe 1990 ha così commentato su Instagram la sua "prima" con la casacca biancorossa: "Ci sono poche cose da scrivere..Solo da sentire dentro...come ho fatto in questi giorni, dal trasferimento al viaggio dai messaggi di tutti i tifosi della Triestina all’esordio di ieri al San Nicola con la mia nuova maglia. Quella del Bari. Ringrazio l’affetto che mi hanno dimostrato tutti i tifosi Triestini, Grazie davvero. Allo stesso tempo però volevo ringraziare i tifosi del Bari per come mi hanno accolto. Davvero da brividi. Ora sta a me. A noi. Forza Bari. Metterci il cuore sempre!".