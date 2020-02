Casale-Borgosesia 1-1, a Di Renzo risponde Ravasi

Termina uno a uno il derby piemontese trasmesso in diretta tv tra Casale e Borgosesia, un punto che soddisfa più il Borgosesia che lo ha ottenuto in rimonta e che avvicina i granata al loro obbiettivo, rimpianti in casa Casale dove il successo significava essere a un punto dalla vetta del girone.

La cronaca Parte forte il Casale, Di Renzo impegna Iali, al 13’ ci prova Vecchierelli ma non impensierisce l’estremo granata, il primo squillo del Borgosesia è al 18’ con Matera che non inquadra la porta difesa da Tarlev.

Il Casale trova a inizio ripresa il vantaggio, punizione di Di Lernia per Di Renzo che di testa impensierisce Iali, sulla ribattuta lo stesso Di Renzo mette in rete; il Borgosesia reagisce dimostrando le ottime indicazioni dell’ultimo periodo, Ferrandino centra il palo al 18’, è il preludio del pareggio che arriva al 28’ con il solito Ravasi che devia in porta una conclusione di Muzzi, nel finale il Casale ha la chance del due a uno con Di Lernia su punizione, è bravissimo Iali a sventare la minaccia.