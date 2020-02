Serie D, sorpasso in vetta

Il girone A di Serie D ha una nuova capolista, la Lucchese con il successo in rimonta a Sanremo maturato a due minuti dalla fine sorpassa il Prato che non va oltre lo zero a zero in casa contro la Lavagnese, i rossoneri hanno un punto di vantaggio sui corregionali e tre sul Casale che dopo essere passato in vantaggio con Di Renzo è raggiunto da una delle formazioni più in forma del momento, il Borgosesia che vede l’ennesima rete di Ravasi.

Tre i pareggi, un punto a testa per Seravezza e Caronnese, a Frugoli risponde Corno, gran successo in chiave salvezza per il Bra che dilaga per 5 a 2 in casa del Ligorna, protagonista e nuovo capocannoniere del girone Francesco Casolla autore di una tripletta. Perde il Verbania a Chieri, i torinesi vincono due a zero nonostante due calci di rigore falliti; dopo cinque sconfitte di fila vince il Ghivizzano che in casa rimonta il gol iniziale di Falchini nell’ultimo quarto di partita con Nottoli e Papi; negli ultimi due incontri di giornata successo interno per il Fossano sulla Fezzanese, sempre per due a uno il Savona vince il derby ligure con il Vado con una doppietta di Siani, inutile la rete di Varela per gli ospiti.

Risultati e classifica di giornata