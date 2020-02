Salernitana-Trapani, al via la prevendita. Info e dettagli

Sono in vendita i tagliandi per la gara U.S. Salernitana 1919 – Trapani in programma lunedì 10 febbraio alle ore 21:00 presso lo Stadio ‘Arechi’ di Salerno. Si ricorda che è possibile acquistare i biglietti in tutte le ricevitorie Lis Ticket di Salerno, Provincia e zone limitrofe. Si comunica inoltre che sarà possibile acquistare i tagliandi della gara presso i botteghini dello Stadio ‘Arechi’ a partire dalle ore 17:00 di lunedì 10 febbraio.

Prezzi