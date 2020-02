Catanzaro, Noto: "Per Di Piazza Catania aveva più appeal, ma..."

Conferenza stampa del presidente del Catanzaro, Floriano Noto, per fare il punto sulla squadra giallorossa dopo la sessione di mercato. Ecco quanto evidenziato da US Catanzaro.net: "Abbiamo concluso uno dei calcio mercato migliori. Abbiamo acquistato 8 calciatori e ne abbiamo ceduti 12, di cui 3 in prestito e spero che facciano tutti bene in modo che l’anno prossimo possano aiutarci"

E poi: "Noi volevamo farla questa campagna acquisti giugno, ma alcuni calciatori hanno preferito strutture diverse. Per Di Piazza, ad esempio, Catania creava più appeal. Nessuno può pensare che il Catania avesse questi problemi, così come il Trapani per quanto riguarda Corapi e Tulli. Carlini si è giocato la Serie B con la Juve Stabia. Ci sono state delle situazioni che abbiamo colto a volo".

E in conclusione: "Dobbiamo risalire la china prima possibile e piazzarci più in alto possibile per la griglia playoff. Oggi bisogna vincere tutte le partite".