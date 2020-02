Torino, il nuovo allenatore Longo: "Impossibile dire no al Toro"

In seguito alla risoluzione consensuale del contratto di Walter Mazzarri, Moreno Longo è il nuovo allenatore del Torino. Queste le sue prime dichiarazioni ufficiali: "Torno in una piazza che conosco bene, che mi ha dato tanto e alla quale ho dato molto. E' una di quelle opportunità che non si possono perdere".

Come uscire dal momento negativo? Longo sembra avere la soluzione: "Serve la positività di tutto l'ambiente e dobbiamo stare vicino ai tifosi, anche durante gli allenamenti. In campo voglio subito vedere la 'garra'".

Il Torino occupa il 12° posto in Serie A con 27 punti conquistati in 22 giornate, con 26 gol fatti e 39 subiti.