G.s. Serie B. Squalificati in quattordici per un solo turno

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 4 febbraio 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) SOCIETA'

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BENEVENTO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore quattro bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

IMPROTA Riccardo (Benevento): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

KANOUTE Elimane Franck (Cosenza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

MAGGIORE Giulio (Spezia): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

PALMIERO Luca (Pescara): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

SCIAUDONE Daniele (Cosenza): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

TERRANOVA Emanuele (Cremonese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BANDINELLI Filippo (Empoli): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

BIABIANY Jonathan Ludov (Trapani): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

BRANCA Simone (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MAGGIO Christian (Benevento): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MAIETTA Domenico (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

OBI Joel Chukwuma (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PERINA Pietro (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

POBEGA Tommaso (Pordenone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BENALI Ahmad (Crotone)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BALKOVEC Jure (Empoli)

BEGHETTO Andrea (Frosinone)

LOLLO Lorenzo (Venezia)

PADOIN Simone (Ascoli)

SCOGNAMIGLIO Gennaro (Pescara)