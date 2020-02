Serie A: corsa verso Champions ed Europa League, la situazione

Dopo 22 giornate di Campionato, la Classifica della Serie A 2019/2020 parla piuttosto chiaro: per la corsa alla prossima edizione della UEFA Champions League resta un solo posto da contendersi, il quarto, perché in vetta, Juventus, Inter e Lazio stanno disputando un campionato a parte.

L'Atalanta occupa attualmente l'ultima casella disponibile per la qualificazione alla massima competizione europa per club con 39 punti conquistati (-10 punti dalla Lazio, terza). Stessi punti per la Roma, ma i giallorossi devono per ora accontentarsi della 5° posizione in classifica (prima casella utile per la qualificazione all'Europa League), a causa della classifica avulsa.

La vittoria non è arrivata nelle ultime 5 partite disputate dal Cagliari (2 sconfitte, 3 pareggi), ma il club sardo è ancora in lotta per l'Europa, grazie ai 32 punti conquistati, la maggior parte dei quali in una prima parte di stagione a dir poco impressionante.

Trentadue sono anche i punti di Parma e Milan, che devono al momento accontentarsi della 7° e dell'8° posizione, rispettivamente. Verona, Napoli e Bologna, tutte a 30 punti, sono le ultime squadre che, nella situazione attuale, possono permettersi di sognare un posto in Europa League (il 6° posto, d'altronde, dista appena 2 punti).