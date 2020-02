Gilardino: “Una prova emozionante della Pro”

E’ un Alberto Gilardino visibilmente soddisfatto quello che si presenta nel post match di Gozzano-Pro Vercelli: “Una prova emozionante da parte dei miei ragazzi, volevamo a tutti i costi questa vittoria, era una partita da dentro/fuori e i ragazzi sono stati molto bravi. Mi spiace per l’infortunio di Rosso perché stava facendo bene nel momento cruciale della stagione, è entrato Rolando che oltre al gol ha fatto un match di grande determinazione e corsa.

Tutti hanno giocato bene, i nuovi sono entrati in campo con il piede giusto pur dovendo ancora entrare nei meccanismi della squadra; c’era voglia da parte di tutti, anche chi è rimasto in panchina; adesso abbiamo cinque giorni per preparare nel dettaglio la sfida contro il Pontedera”.