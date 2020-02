Catania, Cacia o Varela per l'attacco?

Il Catania guarda al mercato degli svincolati per dare una svolta all'attacco dopo l'addio di Matteo Di Piazza (passato al Catanzaro) e l'infortunio di Davis Curiale (tornerà a metà marzo). Con Maks Barisic in evidente difficoltà in un ruolo ormai non proprio nelle sue corde (negli ultimi anni ha giocato più da esterno di centrocampo o d'attacco), la società guarda al mercato degli svincolati.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport due nomi sarebbero finiti sul taccuino dei dirigenti etnei: il primo è quello di Daniele Cacia, classe 1983, l'altro, invece, è Ignacio Varela, classe 1991. Novità previste nei prossimi giorni.

Domenica, alle 17.30, altro banco di prova per l'attacco rossazzurro: si va di scena a Cava de' Tirreni contro la Cavese dell'ex Andrea Russotto.