Juniores Nazionali, Girone L: le decisioni del Giudice Sportivo

Il Sostituto Giudice Sportivo, Avv. Giuseppe Lavigna, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A., Sandro Capri, del Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari e dell'addetta alla Segreteria Barbara Teti, nella seduta del 3 febbraio 2020, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 1/ 2/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 400,00 REAL GIULIANOVA

Per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la gara. Sanzione così determinata in considerazione della recidiva specifica reiterata di cui ai CU n. 7, 11, 18, 22, 33 e 47.

Euro 200,00 FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L

Per avere, propri calciatori in numero di 6-7, al termine della gara colpito con spinte calciatori della squadra avversaria.

Euro 200,00 SAN NICOLO' NOTARESCO SRL

Per avere, propri calciatori in numero di 6-7, al termine della gara colpito con spinte calciatori della squadra avversaria.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

NOCELLI FLAVIO (SAN NICOLO' NOTARESCO SRL)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

FIORE VINCENZO (BITONTO CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

GIANGIULIO OMAR (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

DI PIETRO FRANCESCO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

SCURTI STEFANO (PINETO CALCIO)

DI GIAMBERARDINO EDOARDO (SAN NICOLO' NOTARESCO SRL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

MASCOLO ANDREA (CALCIO FOGGIA 1920)

MARTINUCCI ALESSIO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

DI PALMA RICCARDO (FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L)

DIGIROLAMO FRANCESCO (PINETO CALCIO)

AMMONIZIONE (VII INFRAZIONE)

PRASTI FABIO (FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L)

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

DELLA VALLE SAMUELE (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

TIZZANI LUCA (CITTA' DI CAMPOBASSO)

ALTERIO MARIO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

PALUMBO ANTONIO (AUDACE CERIGNOLA A R.L.)

PRUDENTE MARCO FILIPPO (AUDACE CERIGNOLA A R.L.)

EVANGELISTA ANDREA (BITONTO CALCIO)

FERRULLI GIOVANNI (BITONTO CALCIO)

MARIANI FRANCESCO (BITONTO CALCIO)

D'ANCHERA ANTONIO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

DELLA VENTURA MARCO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

MASSARI FEDERICO (FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L)

GENTILE FEDERICO (REAL GIULIANOVA)

MASSAROTTI DOMENICO (SAN NICOLO' NOTARESCO SRL)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

AGOSTINELLI ALEX (CITTA' DI CAMPOBASSO)

MARCHETTI ROSARIO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

ATIF IMAD (FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L)

MORISCO NICOLA (FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L)

CENSI GILDO PIO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

VAGNONI FEDERICO (REAL GIULIANOVA)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

RUSSO LORENZO (AUDACE CERIGNOLA A R.L.)

DE ROSA ANTONIO (CALCIO FOGGIA 1920)

MOLFETTA ANTONIO (CALCIO FOGGIA 1920)

NUNZIANTE SIMONE (CALCIO FOGGIA 1920)

RENDINE PIETRO (CALCIO FOGGIA 1920)

BELLONE RENATO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

PALUMBO GIUSEPPE (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

CHIULLI LEONARDO (PINETO CALCIO)

FORCINI ALEX (REAL GIULIANOVA)

KUQI KEVIN (REAL GIULIANOVA)

LENOCI GIUSEPPE (REAL GIULIANOVA)

DOLIVA FEDERICO (VASTOGIRARDI)