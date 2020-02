Foggia, arriva la sanzione: una gara a porte chiuse

Ammenda di 3000 euro e una gara a porte chiuse. È questo il verdetto del Giudice Sportivo nei confronti del Foggia dopo il derby di domenica scorsa vinto contro l'Audace Cerignola.

Queste le motivazioni:

Euro 3.000,00 e 1 gara a porte chiuse CALCIO FOGGIA 1920 Per avere propri sostenitori lanciato una pietra della grandezza di una noce all'indirizzo dei sostenitori della squadra avversaria colpendone uno sul capo con conseguente fuoruscita di sangue e necessario intervento degli operatori sanitari e successivo trasporto in ospedale. Sanzione così determinata anche in ragione della recidiva di cui al C.U. 76 ( R CdC )

Inoltre un turno di squalifica per i calciatori Russo e Gerbaudo per somma di ammonizioni. Dunque Foggia-Brindisi si giocherà senza tifosi rossoneri.