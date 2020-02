Serie D - Girone F: i provvedimenti del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Fabio Pennisi, Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A., Sandro Capri e del Coordinatore Giustizia Sportiva, Marco Ferrari, nella seduta del 5 febbraio 2020, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 1/ 2/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

GRANDONI ALESSANDRO (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (VIII INFRAZIONE)

LEONETTI VITO (MATELICA CALCIO A.S.D.)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

ENERGE ANTONIO (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

CHIOCHIA VINCENZO (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

FAVO VITTORIO (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

BUGARO GIANLUCA (MATELICA CALCIO A.S.D.)

GARE DEL 2/ 2/2020

MASSAGGIATORI

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

CIFECA UGO (REAL GIULIANOVA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

BUONAVENTURA ALEX (SANGIUSTESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MARCELLI ROBERTO CARLOS (SAN NICOLO' NOTARESCO SRL)

Al termine della gara, si avvicinava al Direttore di gara e, dopo avergli stretto la mano, gli rivolgeva espressioni gravemente offensive.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

FERRINI CHRISTIAN (REAL GIULIANOVA)

SCOGNAMIGLIO VINCENZO (SANGIUSTESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

DI GIANFELICE MATTEO (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

DI GENNARO ALEX (JESINA CALCIO SRL)

MARINI ALEX MARCO (JESINA CALCIO SRL)

MARCHIONNI LORENZO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

MEJRI AHMED (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

PEPE ALFONSO (PINETO CALCIO)

FRULLA MATTIA (SAN NICOLO' NOTARESCO SRL)

CANNONI ALESSIO (CATTOLICA/SAN MARINO CALCIO S.R.L.)

STRANO EMANUELE (TOLENTINO 1919 SSDARL)

PESCE NICOLAS (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (XI INFRAZIONE)

MELE FRANCESCO (SAN NICOLO' NOTARESCO SRL)

AMMONIZIONE (VIII INFRAZIONE)

ALLEGRA EMANUELE (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

DIARRA BOUBACAR (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

SCALON LUCAS LUIZ (ATLETICO TERME FIUGGI)

RAPARO MARCO (RECANATESE A.S.D.)

POMANTE MARCO (SAN NICOLO' NOTARESCO SRL)

PROESMANS NIKOLAS RUBEN (SANGIUSTESE)

RUGGIERI SERGIO (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

LOCCI LUCA (ATLETICO TERME FIUGGI)

TITONE MARIO (RECANATESE A.S.D.)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

PERINI FILIPPO (ATLETICO CALCIO PORTO SANT'ELPIDIO)

MENNA DAMIANO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

RACCICHINI MATTEO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

NEPI ALESSIO (JESINA CALCIO SRL)

MINICUCCI MANEL (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

SPERANZA IVAN (PINETO CALCIO)

VITELLI FRANCESCO (REAL GIULIANOVA)

GASPERONI MATTIA (CATTOLICA/SAN MARINO CALCIO S.R.L.)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

PASSARO MARCO (ATLETICO TERME FIUGGI)

RIZZITELLI FRANCESCO (ATLETICO TERME FIUGGI)

CIMINO FELICE (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

DI RENZO FRANCESCO (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

CANDELLORI KEVIN (CITTA' DI CAMPOBASSO)

GNALDI MATTEO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

CIAMPI MARCO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

DELLA QUERCIA RICCARDO (PINETO CALCIO)

TOMASSINI SIMONE (PINETO CALCIO)

PEZZOTTI MARCO (RECANATESE A.S.D.)

RUZZI ANTONIO LUCA (VASTESE CALCIO 1902)