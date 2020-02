Joao Cancelo si offre all'Inter, dall'Inghilterra ne sono sicuri

Secondo quanto riportato tra le pagine del The Sun, il Manchester City vorrebbe già liberarsi del terzino portoghese Joao Cancelo, classe '94 (25 anni).

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, il giocatore si sarebbe offerto anche all'Inter, sua ex squadra. Cancelo ha collezionato 28 presenze con la maglia dell'Inter prima di passare alla Juventus (34 partite giocate). In Serie A ha totalizzato 51 presenze, con 2 gol e 6 assist.

In Premier League, con la maglia del City, Cancelo è già sceso in campo in 22 occasioni, segnando un gol e realizzando un assist.

La valutazione del cartellino di Joao Cancelo si aggira intorno ai 50 milioni di euro.