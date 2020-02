Il Milan non molla la presa su Cengiz Under della Roma

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan non avrebbe mollato la presa sull'esterno offensivo turco Cengiz Under, classe '97 (22 anni), che veste attualmente la maglia della Roma.

Il Diavolo proverà a fare suo Under nella prossima finestra di calciomercato, quella che decreterà l'inizio della nuova stagione.

La valutazione del cartellino di Under si aggira intorno ai 35 milioni di euro. In questa stagione, per lui, 17 presenze e 2 gol segnati (nessun assist). Da quando è alla Roma, Under ha collezionato 82 presenze condite da 16 gol e 11 assist.

Con la maglia della Nazionale turca ha disputato 20 partite realizzando 6 gol (esordio il 12 novembre 2016 (Qualificazioni Mondiali, Turchia-Kosovo, vinta 2 a 0 dai turchi).