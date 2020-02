Catania, idea Cacia per l'attacco, ma lui aspetta una chiamata dalla B

Il Catania pensa a Daniele Cacia, ex Piacenza, per rinforzare l'attacco. La dirigenza rossazzurra guarda al mercato degli svincolati per rendere meno asfittico il reparto avanzato. Sul calciatore, però, c'è anche il Gubbio. E proprio il direttore sportivo degli umbri, Stefano Giammarioli, smorza un po' l'entusiasmo delle pretendenti. Ecco le sue parole a TuttoC.com: "Ho un ottimo rapporto con Cacia, ma non credo proprio che sia disposto ad accettare una proposta dalla C. Penso che attenda una chiamata dalla Serie B".