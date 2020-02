Potenza, aperta la prevendita per la gara contro la Sicula Leonzio

Il Potenza ha reso noto che si è aperta la prevendita dei tagliandi per il match valido per il 24° turno del girone C di serie C contro la Sicula Leonzio, che si disputerà domenica allo stadio "Sicula Trasporti Stadium-Stadio Angelino Nobile" di Lentini con calcio d'inizio fissato alle ore 15.

Sarà possibile acquistare i biglietti in prevendita entro le ore 19 di sabato, esibendo il proprio documento d’identità e senza obbligo della "Fidelity Card", nei seguenti punti vendita del circuito Vivaticket al prezzo di 11,50 € compreso diritti di prevendita:

Tabaccheria Pallante - Antonio Via Pretoria 318

Info & Tickets - Viale Firenze 46

online su vivaticket.it

La stampa dell’avvenuto acquisto rappresenterà il titolo di accesso per l’evento e dovrà essere necessariamente presentato integro al controllo di accesso dell’impianto insieme al documento d’identità in corso di validità.

Non sarà possibile la vendita dei tagliandi del settore ospiti il giorno della gara presso lo stadio, pertanto è ASSOLUTAMENTE VIETATO RECARSI A LENTINI SENZA AVER PREVENTIVAMENTE ACQUISTATO IL BIGLIETTO D’INGRESSO.