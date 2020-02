Bari: oggi pomeriggio lavoro tecnico-tattico e partitella

Dopo la ripresa di ieri pomeriggio, il Bari di mister Vivarini è tornato quest'oggi a lavorare in vista della prima sfida casalinga del girone di ritorno che vedrà i biancorossi di scena al San Nicola, domenica 19 gennaio, alle 15:00, opposti al Rieti di mister Beni.

Accompagnati dalle raffiche di vento che hanno spazzato la provincia barese, i biancorossi si sono alternati questa mattino tra lavoro propriocettivo e di forza in palestra e lavoro situazionale in campo (esercitazioni tattiche su metà campo basate sullo sviluppo dell'azione offensiva).

Nel pomeriggio, primo step in sala video, quindi lavoro in campo dove la squadra è stata impegnata in un riscaldamento tecnico di gruppo, per poi passare ad esercitazioni tecnico-tattiche su porzioni di campo intervallate da scatti e cambi di direzione; a chiudere la seduta consueta sfida a ranghi misti.

Prima parte della seduta con i compagni per il capitano Valerio Di Cesare che ha poi concluso la seduta secondo una tabella di lavoro personalizzato, mentre Zaccaria Hamlili (frattura clavicola destra) ha ripreso a correre terminando la seduta tra palestra e fisioterapia.

Per domani è in programma una seduta di lavoro pomeridiana (ore 14:30).