Catania, Lo Monaco ha deciso: si dimette anche da direttore generale

Il Catania si prepara all'ennesima "rivoluzione" degli ultimi anni. Così come anticipato ieri da ItaSportPress e confermato da altre fonti, il direttore generale Pietro Lo Monaco lascia la società rossazzurra: si dimetterà già oggi e comunque entro pochi giorni dalla carica di direttore generale e lascerà anche la sua carica federale. Lunedì scorso il CdA rossazzurro ha varato il "nuovo" corso con Giuseppe Di Natale nuovo amministratore delegato. Intanto, come segnala La Sicilia, la cordata Pagliara-Pellegrino continua a lavorare nel silenzio e ha chiesto, per avviare la trattativa, riservatezza. Si pensa anche a rinforzare l'attacco: il patron Pulvirenti pensa ad una punta da dare a Lucarelli per migliorare l'incisività del reparto offensivo. Diversi nomi sono sul tavolo e se non ci saranno intoppi potrebbe presto arrivare la fumata bianca.