Catania, Di Natale: "Situazione difficile, ma non compromessa"

Il nuovo amministratore delegato del Catania, Giuseppe Di Natale, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, a pochi giorni dalla sua nomina come nuovo amministratore del club rossazzurro. Subito a lavoro per capire come far uscire dalla crisi la società di Via Magenta: "Siamo all’opera per risanare la società, la situazione è complessa ma non compromessa.Stiamo già esaminando carte e studiando in che modo muoverci. Se non ci fossero state prospettive di azione non avrei accettato l’incarico". Di Natale ha già parlato con i calciatori: "Occorre dare ai calciatori se-renità, bisogna tornare compatti, l’ambiente deve rasserenarsi e anche così arriveranno i risultati". Sul futuro del club: "Si stanno adoperando i consulenti per stabilire le modalità di approccio ed eventualmente le trattative. Ci si deve prima presentare, conoscere e se ci saranno i presupposti, ci si incontrerà per le modalità del caso".