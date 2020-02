Roma-Bologna, dove vederla in TV e probabili formazioni

Roma e Bologna si affronteranno domani sera, venerdì 7 dicembre, per l'anticipo della 23° giornata di Serie A, a partire dalle ore 20.45.

La Roma, reduce dalla sconfitta in trasferta contro il Sassuolo (4 a 2 per i neroverdi), è chiamata al riscatto e dovrebbe scendere in campo con: Pau Lopez, Kolarov, Mancini, Smalling, Spinazzola, Veretout, Cristante, Perotti, Kluivert, Under, Dzeko.

Il Bologna, che ha vinto l'ultima contro il Brescia, dovrebbe rispondere con: Skorupski, Denswil, Bani, Danilo, Tomyiasu, Soriano, Schouten, Dominguez, Orsolini, Barrow, Palacio.

Roma-Bologna sarà visibile in diretta esclusiva su Sky e sull'applicazione streaming Sky Go, disponibile per tutti gli abbonati.

La Roma occupa il 5° posto in Serie A con 39 punti conquistati in 22 giornate. Il Bologna è a quota 30 punti, ad appena 2 punti dall'ultima casella utile per un posto in Europa League, occupato dal Cagliari.