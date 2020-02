Boateng: "Sto bene. Via dalla Fiorentina per altri motivi..."

Kevin-Prince Boateng ha di recente rilasciato un'intervista al canale ufficiale del Besiktas, sua nuova squadra: "Sto bene, mi sento in forma e pronto a giocare. Con la Fiorentina non ho giocato le ultime due partite non per questioni fisiche, ma per altri motivi...", lasciando intendere problemi legati forse all'allenatore, forse alla società viola.

Sul Besiktas: "Sono molto felice di essere qui. Molti amici mi hanno consigliato questa squadra. Sapevo che era un grande club, ma sono rimasto davvero sorpreso dalla qualità delle strutture e dalla professionalità dell'ambiente".