Champions League, svelati gli ottavi in chiaro targati Mediaset

Mediaset ha svelato le quattro partite, valevoli per gli ottavi della UEFA Champions League, che saranno trasmesse in chiaro su Canale 5:

martedì 18 febbraio: Atletico Madrid-Liverpool

martedì 25 febbraio: Napoli-Barcellona

martedì 10 marzo: Valencia-Atalanta

martedì 17 marzo: Juventus-Lione

Tutte le partite saranno giocate a partire dalle ore 21.00. La telecronaca dei match sarà affidata a Pierluigi Pardo.

Juventus, Napoli e Atalanta sono le squadre italiane ancora in corsa nella competizione. Non ce l'ha fatta, invece, l'Inter, retrocessa in Europa League.