Catania, finisce l'era Lo Monaco: "Ho la coscienza a posto"

Finisce l'era Lo Monaco a Catania. Dopo l'addio nel 2012, il dirigente lascia anche questa volta e, molto probabilmente, non ci sarà nessun ritorno a Torre del Grifo. Ritornato nel 2016 per salvare il Catania dal fallimento, l'opera di Lo Monaco si è conclusa a metà o quasi. I debiti della società etnea si sono, in parte, appianati, ma il Catania non ha ottenuto l'auspicata promozione in Serie B.

Da 16 milioni di euro di passivo, Lo Monaco lascia con un rosso di 5 milioni che rappresenta, allo stato attuale, un risultato per nulla disprezzabile. Le frizioni con i tifosi, che hanno raggiunto il loro apice nell'aggressione sul traghetto Caronte, hanno solo accelerato la fine del Lo Monaco bis alle falde dell'Etna.

A La Sicilia, Lo Monaco afferma di aver fatto tutto per salvare il Catania: "Ho la coscienza a posto, ci abbiamo provato, non siamo stati fortunati, so solo che ho lavorato tanto uscendo spesso a notte inoltrata".

Tutto, però, ha un inizio e una fine e Lo Monaco, dopo le dimissioni da direttore generale che saranno ratificate nei prossimi giorni, tornerà a casa sua, a Villafranca Tirrena, in attesa di una nuova avventura sportiva.