Coppa Italia: squalificati Luca Progna e Alessio Langellotti

Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Molise della Lega Nazionale Dilettanti, Antonio

Persichillo, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 2/ 2/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

Progna Luca(Acli Cb E Campodipietra)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

Langellotti Alessio(Tre Pini Matese)

I AMMONIZIONE

Cavaliere Francesco(Acli Cb E Campodipietra)

Ciardiello Luigi(Tre Pini Matese)

Ricci Walter(Tre Pini Matese)

Santangelo Alessandro(Tre Pini Matese)