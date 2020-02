Fiorentina, aggiornamento sulle condizioni di Franck Ribery

La Fiorentina ha aggiornato oggi i suoi tifosi, e tutti gli amanti del Calcio, sulle condizioni del fuoriclasse francese Franck Ribery: "ACF Fiorentina comunica che nella mattinata di oggi il calciatore Franck Ribery è stato sottoposto ad intervento di rimozione dei mezzi di sintesi applicati in data 14 dicembre 2019. Da lunedì il calciatore potrà, dunque, iniziare il ricondizionamento atletico attraverso lavoro individuale in palestra e sul campo".

Ribery ha avuto un grande inizio di stagione con la Viola: in 11 presenze ha collezionato 2 gol e 2 assist. Firenze già lo ama in maniera incondizionata e finalmente, per lui, può iniziare il periodo di riabilitazione.