Hattrick Casolla, è sua la vetta

Non poteva esserci modo migliore per completare la rimonta che oramai da tre mesi sta compiendo Francesco Casolla nella classifica marcatori del girone A di Serie D, l’attaccante del Bra segna una tripletta in casa del Ligorna e si lancia al primo posto con 15 gol, due in più di Grassi del Seravezza e di Riccardo Ravasi del Borgosesia a segno nonostante la maschera nel derby di Casale.

A secco Filippo Scalzi nella sconfitta della Sanremese tra le mura amiche contro la nuova capolista Lucchese, a undici una coppia tutta firmata Caronnese, Daniele Sorrentino e Federico Corno.

Una sola doppietta in questo ventiduesimo turno, quella di Giorgio Siani nel due a uno del suo Savona nel derby ligure sul Vado.

La classifica marcatori completa