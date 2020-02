Il Picerno si è assicurato le prestazioni del difensore Matteo Brumat. Nato a Farra D’Isonzo in provincia di Gorizia, conta 110 presenze in Serie C con le maglie di Arezzo, Siracusa, Robur Siena e Rieti. Il calciatore aveva risolto consensualmente il rapporto professionale con il Robur Siena in chiusura di mercato, risultando svincolato.