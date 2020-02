Allenamento mattutino nella giornata di oggi per la Fidelis Andria.

I biancazzurri hanno svolto una seduta tattica con il tecnico Giancarlo Favarin e il suo vice Giovanni Langella . Tutti a disposizione del trainer toscano, eccezion fatta per gli squalificati D'Orsi e Langone, per il derby di domenica contro il Brindisi, in programma alle ore 15 allo stadio "Fanuzzi.