Lecce: domani la rifinitura. Infermeria ancora piena

Nel pomeriggio i giallorossi si sono ritrovati al Via del Mare per una seduta d’allenamento. La lista degli infortunati è ancora molto ampia e Liverani dovrà fare ancora una volta i conti con una rosa piuttosto ristretta.

Erano assenti Farias(fuori per curarsi) e Saponara, quest'ultimo a riposo per uno stato influenzale. Si sono allenati in differenziato e quasi sicuramente saranno fuori nella gara di domenica Babacar, Gabriel, Meccariello e Tachtsidis.

Domani mattina è prevista la rifinitura a porte chiuse, al Via del Mare, poi la conferenza stampa di Liverani, la lista dei convocati e infine la partenza per Napoli.