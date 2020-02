Ufficiale - Catania, preso il centravanti Steve Beleck

Dopo sette giorni dalla chiusura del calciomercato, il Catania acquista il suo centravanti. Si tratta di Steve Beleck, ex attaccante del Rieti, il quale ha disputato la prima parte della stagione in corso proprio nelle fila del club laziale. A comunicare l'esito positivo dell'operazione è il club etneo attraverso un comunicato ufficiale: "Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Leo Steve Beleck A’Beka, nato a Yaoundé, in Camerun, il 10 febbraio 1993. Nella prima parte della stagione in corso, il centravanti africano ha collezionato 18 presenze e realizzato due reti con la maglia del Rieti, nel girone C del campionato Serie C 2019/20. Già nazionale camerunense under 20, Beleck si è distinto ad appena 16 anni nella massima serie ellenica, realizzando 5 gol in 13 gare con la maglia del Panthrakikos. Vissuta una positiva parentesi nel campionato Primavera con l’Udinese, ha collezionato successivamente formative esperienze con l’AEK Atene in Grecia, il Watford e lo Stevenage in Inghilterra, il Mons in Belgio. Nel 2014 e nel 2015, gli esordi nell’ambito professionistico italiano con il Crotone in B (fu ingaggiato dalla Fiorentina e ceduto a titolo temporaneo alla società calabrese) ed il Mantova in Lega Pro. Nel 2015/16, il possente attaccante ha vinto con il CFR Cluj la Coppa di Romania, siglando due marcature fondamentali nel primo turno e nei quarti di finale. Per il neo-rossazzurro, che indosserà la maglia numero 9 e si aggregherà domani ai nuovi compagni, anche tre stagioni tra i cadetti in Turchia con l’Ümraniyespor ed il Balikesirspor. Beleck si lega al nostro club fino al 30 giugno 2020".