Catania, idea Laneri come direttore sportivo

Il Catania piazza un colpo e acquista il centravanti camerunense Leo Beleck, classe 1993, prima parte di stagione con il Rieti (18 presenze e 2 reti). Beleck ha anche giocato la gara d'andata contro il Catania (vinta dai rossazzurri per 4-1). Secondo quando segnala La Sicilia, i dirigenti rossazzurri avrebbero sondato altre soluzioni come Razzitti, ex Albinoleffe o Cani, ex Catania e Vibonese. Non valutate nemmeno le piste che portavano a Cacia e Acquafresca. Una novità, infine, sul fronte direttore sportivo, vacante dall'addio di Christian Argurio (non ci sarà un ritorno). La soluzione, secondo il quotidiano locale, è Antonello Laneri, ex Siracusa, che già avrebbe avuto un approccio con Cristiano Lucarelli.