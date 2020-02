Catania, Beleck già a disposizione per la Cavese

Nella giornata il Catania ha ufficializzato il suo arrivo, ma la domanda che in questo si pongono i tifosi rossazzurri è: Steve Beleck sarà già a disposizione per la gara contro la Cavese? Secondo quanto appreso da IamCalcio Catania l'ex attaccante del Rieti è già convocabile per l'insidiosa trasferta di Cava de' Tirreni. Adesso Cristiano Lucarelli potrà schierare un centravanti di ruolo che nella prima parte di stagione ha collezionato 18 presenze e realizzato due reti con la maglia della compagine laziale.