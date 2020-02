I precedenti di Sicula Leonzio-Potenza a cura di Antonio Mocciola

La "bestia nera" Sicula Leonzio si ripresenta sul cammino del Potenza rinvigorita dal clamoroso 0-0 di Terni, e forte di precedenti favorevoli (6 vittorie isolane, 4 pari e 5 ko). Il ricordo delle gare dell'anno scorso, e di quest'anno, brucia ancora per i ragazzi di Raffaele, che hanno la miglior difesa del girone ma segnano col contagocce. A Potenza i siciliani acciuffarono il 2-2 al 92', a Lentini vinsero in rimonta 2-1 al 91' (con un robusto aiuto arbitrale), e quest'anno, all'andata, Emerson falli' nel finale il rigore della vittoria (0-0). Se aggiungiamo che i rossoblu hanno raccolto solo 2 pareggi in 7 gare al "Nobile", e che sono di pessimo umore per il pari casalingo con la cenerentola Rieti (con ennesimo rigore fallito nel finale) ce n'e' abbastanza per non sottovalutare i bianconeri siciliani guidati da Grieco.

1959-60 SERIE D POTENZA-LEONZIO 3-0 LEONZIO-POTENZA 2-1

1989-90 SERIE C2 POTENZA-LEONZIO 1-0 LEONZIO-POTENZA 1-0

1990-91 SERIE C2 POTENZA-LEONZIO 1-3 LEONZIO-POTENZA 3-0

1991-92 SERIE C2 POTENZA-LEONZIO 3-0 LEONZIO-POTENZA 1-1

1993-94 SERIE C1 POTENZA-LEONZIO 3-1 LEONZIO-POTENZA 1-0

1994-95 SERIE D POTENZA-LEONZIO 4-0 LEONZIO-POTENZA 0-0

2018-19 SERIE C POTENZA-LEONZIO 2-2 LEONZIO-POTENZA 2-1

2019-20 SERIE C LEONZIO-POTENZA 0-0

VITTORIE POTENZA 5 PAREGGI 4 VITTORIE LEONZIO 6

RETI POTENZA 20 RETI LEONZIO 16

A LENTINI VITTORIE LEONZIO 5 PAREGGI 2 VITTORIE POTENZA 0

RETI LEONZIO 10 RETI POTENZA 3