Paganese: recuperato Panariello, Scarpa salta la gara di Vibo

Sono 20 gli azzurrostellati che Mr Erra ha convocato per la gara di domani 9 febbraio, ore 15:00, Stadio “Luigi Razza” di Vibo Valentia contro il Rende. Restano a casa Francesco Scarpa, Il capitano ha accusato un problemino alla schiena, Simone Mattia, non ha recuperato al meglio la botta alla caviglia ricevuta durante il Derby contro la Cavese, e Dramè, che dovrà stare fermo per qualche settimana. Rientra dalla squalifica Panariello, prima convocazione per il difensore Adriano Cavucci.

Tutti i convocati:

Portieri

Baiocco 1; Bovenzi 12; Scevola 22.

Difensori

Acampora 24; Carotenuto 14; Cavucci 15; Panariello 2; Perri 27; Sbampato 4; Schiavino 23; Stendardo 13.

Centrocampisti

Bonavolontà 21; Bramati 6; Caccetta 8; Capece 20; Gaeta 7.

Attaccanti

Alberti 9; Calil 17; Diop 11; Musso 29.

Indisponibili

Campani; Dramè; Guadagni; Mattia; Scarpa.