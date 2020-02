Taranto-Foggia: i convocati di Corda

Sono 24 i convocati dallo staff tecnico rossonero per il derby di Taranto, in programma domani pomeriggio, alle ore 14.30, allo stadio "Erasmo Iacovone". Assenti gli squalificati Russo e Gerbaudo, oltre agli infortunati Salvi e Strumbo. Per scelta tecnica, invece, non convocati Gibilterra e Alba.

Di seguito l'elenco completo: