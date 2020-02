Bari, Vivarini: "Il Monopoli sta facendo un lavoro straordinario"

Domani il Bari sarà atteso dall'ostica trasferta di Monopoli.

Mister Vivarini è conscio del coefficiente di difficoltà della sfida del "Veneziani": "Da qui alla fine ogni match sarà fondamentale, dovremo avere sempre grande attenzione, con la giusta tranquillità per essere sempre ordinati sul terreno di gioco. Abbiamo un handicap di classifica che dobbiamo colmare con le prestazioni. Ci sarà una grande battaglia a centrocampo, perché loro sono molto aggressivi, ma noi abbiamo l'obiettivo di andare lì per giocare, per questo ci sarà spettacolo".

Sul Monopoli: "È una squadra che sta facendo un lavoro straordinario, è ordinata in campo ed ha un ottimo gioco. Ciascuno dei loro sa bene cosa fare sul terreno di gioco, per questo dovremo dare il massimo. Sarà una partita spettacolare sugli spalti, perché è un derby e ci sarà lo stadio pieno: ci teniamo a far bene e la stessa cosa riguarderà il Monopoli".