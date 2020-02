Novara-Gozzano, cambia il direttore di gara

Arriva dalla designazione arbitrale il primo colpo di scena di una partita che, per molte ragione e non certamente le stesse per ambedue le formazioni, potrebbe risultare centrale nella stagione di Novara e Gozzano, attese da un derby che anche le due tifoserie sentono in maniera particolare.

A guidare la partita con il fischietto tra le labbra avrebbe dovuto essere Claudio Petrella della sezione di Viterbo, coadiuvato dai guardalinee Vincenzo Pedone della sezione di Reggio Calabria e Simone Biffi della sezione di Treviglio; il direttore di gara laziale ha però dovuto rinunciare alla designazione causa malattia rendendo necessario l'intervento della CAN di C che ha affidato la partita a Daniele Virgilio della sezione di Trapani.

