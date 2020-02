Pro Vercelli-Pontedera 3-1, le bianche casacche bissano Gozzano

Sembra essersi ritrovata la Pro Vercelli dopo il difficile periodo a cavallo di Natale, la formazione di Gilardino supera 3 a 1 il Pontedera e fa un altro passo importante verso la salvezza dopo la vittoria nel derby di domenica scorsa a Gozzano, in evidenza i nuovi acquisti, Rolando ancora a segno ed Emmanuello che ha siglato il gol del due a uno.

La cronaca Pro subito in vantaggio al 3', errore della difesa Toscana, Graziano serve Rolando che non sbaglia, al 6' occasione per Comi, para l'estremo avversario, dopo una fase del match equilibrata la Pro ha la palla del raddoppio con Comi, si oppone bene Sarri, sul capovolgimento di fronte sbaglia Masi, Barba serve Bruzzo che pareggia i conti. Parte meglio il Pontedera nella ripresa impensierendo un paio di volte Saro ma è la Pro Vercelli a trovare il due a uno con Simone Emmanuello che appena entrato trova un super gol e va ad esultare sotto la curva, un bel modo di ripresentarsi; al 33' Varas su un altro errore della difesa ospite firma il 3 a 1 che sarà anche il punteggio al triplice fischio con Romairone che va vicino al poker centrando una clamorosa traversa.