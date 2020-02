Catania, i convocati per la Cavese: c'è Beleck

Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata a Torre del Grifo, l'allenatore del Catania Cristiano Lucarelli ha convocato 20 giocatori per la sfida alla Cavese, in programma domani alle 17.30 allo stadio "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia e valevole per la venticinquesima giornata del girone C del campionato Serie C 2019/20. Prima convocazione per il neo-rossazzurro Leo Steve Beleck A'Beka. Squalificati Di Molfetta e Rizzo, indisponibili Curiale, Dall'Oglio, Noce e Saporetti. Biagianti e compagni in ritiro pre-gara, in Campania, da stasera. Questi gli atleti a disposizione:

PORTIERI: Furlan, Martinez.

DIFENSORI: Calapai, Esposito, Marchese, Mbende, Pinto, Silvestri.

CENTROCAMPISTI: Biagianti, Biondi, Di Grazia, Manneh, Mazzarani, Salandria, Vicente, Welbeck.

ATTACCANTI: Barisic, Beleck, Capanni, Curcio.