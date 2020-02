Cavese-Catania, le probabili formazioni

Il Catania va a caccia di punti importanti per restare in zona playoff. Match chiave con la Cavese dell'ex Russotto. L'allenatore Cristiano Lucarelli avrà a disposizione il neo acquisto Beleck, ma, probabilmente, gli darà spazio a gara in corso. Rispetto alle ultime uscite il Catania dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1 con Biondi, Curcio e Manneh sulla trequarti con Barisic centravanti.

Calcio d'inizio alle ore 17:30. Diretta scritta su IAM Calcio Catania dalle 17.

CAVESE (4-4-2): Bisogno; Spaltro, Matino, Marzorati, Polito; Di Roberto, Matera, Favasuli, Russotto; Germinale, Cesaretti. A disp. D’Andrea, Abibi, Ricchi, Badan, Marzupio, Lulli, Bulevardi, Sainz-Maza, De Luca, Nunziante, Castagna, Cernaz. All. Campilongo.

CATANIA (4-2-3-1): Furlan; Calapai, Silvestri, Esposito, Pinto; Biagianti, Salandria; Biondi, Curcio, Manneh; Barisic. A disp. Martinez, Marchese, Mbende, Mazzarani, Vicente, Welbeck, Frisenna, Di Grazia, Capanni, Beleck. All. Lucarelli.