Matelica-Campobasso: le formazioni ufficiali

Dimenticare il Pineto e tornare alla vittoria, è questa la missione del Campobasso nello scontro al vertice della 23ª giornata di campionato. Contro il Matelica, che precede di tre punti i molisani nella classifica del girone F, i rossoblù sono chiamati all’impresa per agganciare i biancorossi al secondo posto e tenere accesa la fiammella di un possibile aggancio alla capolista San Nicolò. La sfida del Giovanni Paolo II giunge dopo il pari contro il Pineto e, probabilmente, proprio quello che serve a Cogliati e compagni per rimettersi a correre.

Cudini, ritrova, dopo la squalifica, Martino,subito in campo. Candellori, in non perfette condizioni, si accomoda in panchina lasciando il posto a Sanseverino. onferma la formazione di sette giorni fa. L’allenatore di casa Colavitto ha tutta la rosa a disposizione.

Sono almeno 300 i tifosi rossoblù al seguito dei rossoblù. Hanno raggiunto Matelica dal Molise ma anche da tutto il nord Italia.

Dirige la gara il Sig. Lovison della sezione di Padova, assistito da Antonio Portella di Frattamaggiore e Domenico Russo di Torre Annunziata.

Calcio d’inizio alle ore 14:30

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MATELICA

1-Urbietis 2-Visconti 3-Di Renzo 4-Croce 5-Pupeschi 6-De Santis 7-Bugaro 8-Bordo 9-Moretti 10-Leonetti 11-Barbarossa: A Disp: 12-Amoroso 13-Demoleon 14-Colacicchi 15-De Luca 16-Massetti 17-Fermo 18-Peroni 19-Valenti 20-Fioretti. All. Colavitto

CAMPOBASSO

1-Raccichini 2-Martino 3-Vanzan 4-Brenci 5-Menna 6-Dalmazzi 7-Bontà 8-Sanseverino 9-Cogliati 10-Alessandro 11-Zammarchi

A Disp.: 12-Natale 13-Fabriani 14-Sbardella 15-La Barba 16-Candellori 17-Barbetta 18-Tenkorang 19-Giampaolo 20-Musetti. All. Cudini

Diretta testuale del match sul nostro portale a questo link: https://campobasso.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/matelica-citta-di-campobasso/332780.html