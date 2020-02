SERIE D - Taranto-Foggia LIVE, diretta testuale del match

Tra poco in campo allo stadio "Erasmo Iacovone" Taranto e Foggia nel derby valevole per la 23° giornata del Girone H del campionato di Serie D.

Big match di giornata quello tra ionici e satanelli, separati in classifica da 7 punti. Rossoblù in serie positiva da sei giornate, ma nonostante questo stagione al di sotto di quelle che erano le aspettative ad inizio stagione; di contro i rossoneri sono invece reduci dalla vittoria interna per 2-1 con l'Audace Cerignola che è valsa il secondo posto anche se l'obiettivo promozione diretta rischia di complicarsi complice il -5 dalla capolista Bitonto.

Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro portale a questo link: https://foggia.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/taranto-foggia/330794.html

Formazioni ufficiali

TARANTO: Sposito, Allegrini, Ferrara, Manzo S., Manzo L., Matute, Guaita, Cuccurullo, Genchi, Avantaggiato, Olcese. A disposizione: Carriero, Benvenga, Pelliccia, Marino, Perrini, Oggiano, Van Ransbeeck, Masi, Actis Goretta. Allenatore: Luigi Panarelli.

FOGGIA: Fumagalli, Kourfalidis, Gentile, El Ouazni, Cittadino, Viscomi, Tortori, Carboni, Campagna, Di Masi, Cadili. A disposizione: Di Stasio, Gemmi, Anelli, Allegretti, Tedesco, Salines, Staiano, Di Jenno, Cipolletta. Allenatore: Fabrizio Antonio Carafa (Ninni Corda squalificato).

