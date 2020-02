Novara-Gozzano 4-1, Banchieri: "Ogni cosa messa al proprio posto"

Al termine della gara fra gli azzurri ed il Gozzano, il tecnico del Novara Simone Banchieri ha parlato ai giornalisti in sala stampa: "Ce lo meritavamo - esordisce l'allenatore torinese - le tre partite precedenti avremmo meritato molto di più, anche se voglio comunque sottolineare che sono ad ogni modo 4 risultati utili consecutivi. Il calcio è strano? Ne vanno accettati i momenti, con la vittoria di oggi abbiamo rimesso le cose al proprio posto. Oggi vincere era importante, e farlo in un derby davanti ai nostri tifosi era la situazione ideale. E' la prima vittoria dell'anno nuovo con un risultato che ci piace, un film ideale che avrei voluto vedere in settimana. Se potessi scegliere avrei preferito vincere 3-0 che 4-1, quel gol incassato verso la fine mi fa male ma voglio sottolineare che negli ultimi minuti nonostante il 3-1 la squadra ha voluto andare a segnare il quarto gol anziché chiudersi come avrebbero fatto molte altre squadre e questa è una filosofia di questi ragazzi. Questo gruppo è un piacere allenarlo, mi ricordo lo scetticismo che c'era intorno a noi inizio anno, una società che lancia i giovani e che propone allo stesso tempo giocatori esperti come Buzzegoli e Bianchi che oggi hanno fatto una partita straordinaria".

Sul vantaggio giunto appena prima del duplice fischio: "Quanto è stato importante fare gol a fine primo tempo? Molto, anche se l'episodio del rigore precedente ce lo dimentichiamo perché abbiamo vinto, quando invece sarebbe da rimarcare. Abbiamo segnato a fine primo tempo e ad inizio ripresa, due fra i momenti migliori per segnare e incidere".

Chiediamo poi come sia nata l'idea (coraggiosa) del triplo cambio nell'intervallo, posto che il cambio Cassandro-Barbieri era di facile lettura, ecco la risposta di Banchieri: "Il triplo cambio è nato dalla volontà di migliorare la squadra perché noi abbiamo tanti giocatori che potrebbero giocare tranquillamente dal primo minuto, questo ve lo dico spesso come vi dico che chi entra è fondamentale per cambiare in meglio una partita. Siccome mi fido dei miei giocatori, so che possono entrare e farlo, migliorare effettivamente la partita. Nardi e Pablo per motivi diversi non stavano rendendo al loro massimo. Devo dire che i cambi hanno migliorato la squadra. L'esordio del 2003 Pinotti è un premio alla società, una squadra che lancia giovani e che in loro crede. Il ragazzo viene dallo scudetto Under 17 dello scorso anno e fa il suo esordio da 2003 in un campionato professionistico, cosa non da tutti".

"Fatemi ribadire e scrivetelo: abbiamo rimesso ogni cosa al suo posto. Qualcosa fuori posto quando siamo tornati a lavorare c'era e noi l'abbiamo rimessa a posto. Questa squadra ha grossi margini di miglioramento, voglio ripeterlo ancora".