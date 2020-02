Novara-Gozzano 4-1, Soda: "Gol del Novara irregolare. Primo tempo OK"

Quarta sconfitta in quattro gare di campionato in questa seconda esperienza a Gozzano per mister Antonio Soda, che analizza così la sconfitta per 4-1 subita nel derby novarese al "Piola": "Abbiamo rivisto i video, la palla sul gol dell'uno a zero era uscita. Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo. Guardando il risultato però a chi lo racconto, abbiamo perso 4-1. Quel gol li non ci voleva, la palla era uscita e non era gol. Sul secondo gol la palla non è entrata, uno uno-due così non ti permette di cavartela, ti stende. Contro una squadra forte come questo Novara poi non è facile rialzarsi. Nel primo tempo abbiamo cominciato bene con un colpo di testa di Momentè, con vari cambi di gioco su Fedato abbiamo creato i presupposti, i presupposti c'erano ma non siamo riusciti a segnare. Per una squadra come la nostra che sta cercando di crescere non è facile, l'arbitro può sbagliare, ma contro di noi capita troppo spesso e diventa tutto più difficile. Rigore per il Novara? No, nelle immagini non l'ho visto ma non mi pareva".

Proponiamo la nostra analisi al tecnico cusiano: gara da 0-0 nel primo tempo, in sostanziale equilibrio, poi gli episodi hanno premiato un Novara che comunque gol di Secondo a parte non ha concesso tiri in porta ad un Gozzano evanescente negli ultimi 25 metri. "Sì, abbiamo giocato alla pari ma non abbiamo avuto le occasioni che abbiamo avuto ad esempio con l'Alessandria. Abbiamo cambiato assetto, abbiamo provato a mettere Mangni, come dici tu gli episodi sono andati contro di noi ma anche sul terzo gol una deviazione ci ha condannato. Il quarto invece è stato proprio un'autorete".

"Abbiamo scelto una mediana meno muscolare? Palazzolo non stava bene, si è allenato poco e abbiamo scelto diversamente. Gli infortuni ci stanno comunque penalizzando. Ci dispiace per i tifosi, volevamo regalare loro una soddisfazione oggi. Per salvarci serve comunque qualcosa in più da parte di tutti. Ripartiremo dal primo tempo, abbiamo tenuto bene il campo contro un'ottima squadra. Ci è mancato il gol. Psicologicamente è dura? Devo partire da quanto di buono abbiamo fatto nella gara di oggi".