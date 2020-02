Napoli. Giuntoli: "Inaccettabile che il Var non abbia dato il rigore"

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, in merito all'episodio del rigore non assegnato dal Var. Queste le sue dichiarazioni:

In campo si è visto nettamente il tocco, poi l'arbitro ha evidenziato il fatto che Milik abbia accentuato la caduta. Ma ciò che noi chiediamo è che visto che il Var c'è bisogna andare a rivedere l'episodio. Giua è convito si sia buttato, ma ripeto c'è un Var e lui non è andato a rivederlo, questo è inaccettabile. Abbiamo già subito tanti episodi del genere, si può vincere e si può perdere, quello non è un problema, la squadra ha le sue colpe e il mister poi ne parlerà. Ma a livello societario non possiamo accettare che il Var non sia stato utilizzato.

Non so se l'arbitro è stato richiamato a vedere il gioco, vogliamo far chiarezza su questa cosa. L'arbitro sul momento può sbagliare e ci sta, ma il Var non poteva non dare il rigore. Milik ha accentuato sì, ma è stato toccato e non poco.