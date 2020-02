Serie C, scoppola terribile per il Potenza Impatta ancora il Picerno

Nella venticinquesima giornata di serie C girone C poker pesante subito del Potenza a Lentini e terzo pari di fila per il Picerno. La squadra del capoluogo di regione va sotto di tre reti dopo 22' con doppio Scardina e rigore dell'ex Catania, prima che la Sicula Leonzio arrotondi al 7' della ripresa ancora dal dischetto con Grillo e riesce a segnare solo il gol della bandiera nel finale con Golfo. Mentre i ragazzi di Giacomarro, dopo essere riusciti a fermare Avellino e Casertana sul pari, questa volta sono costretti ad impattare per la terza volta di fila con la Vibonese e a restare a tre lunghezze dalla salvezza diretta.